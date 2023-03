Vicenza, Rossi: «Grazie Juve, un orgoglio giocare allo Stadium» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Stefano Rosso, presidente del Vicenza, alla vigilia della gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C Stefano Rosso, presidente del Vicenza, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen. PAROLE – «Sarà un orgoglio giocare lì e dico Grazie alla Juve. Non c’è una favorita nella gara di domani e in Italia in queste partite si tende a essere tutti un po’ coperti. Credo che l’idea delle secondo squadre sia buona, anche se andrebbe rimodulata un po’. Noi siamo qui da 5 anni e puntiamo molto sul centro sportivo e i giovani: il vero neo però è stata la retrocessione. Alla Juventus abbiamo ceduto Mancini: penso che abbia il talento per arrivare dove vuole». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Stefano Rosso, presidente del, alla vigilia della gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C Stefano Rosso, presidente del, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della sfida contro lantus Next Gen. PAROLE – «Sarà unlì e dicoalla. Non c’è una favorita nella gara di domani e in Italia in queste partite si tende a essere tutti un po’ coperti. Credo che l’idea delle secondo squadre sia buona, anche se andrebbe rimodulata un po’. Noi siamo qui da 5 anni e puntiamo molto sul centro sportivo e i giovani: il vero neo però è stata la retrocessione. Allantus abbiamo ceduto Mancini: penso che abbia il talento per arrivare dove vuole». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vicenza, Rossi: "Grazie Juve, un orgoglio giocare allo Stadium"

Le parole di Stefano Rosso, presidente del Vicenza, alla vigilia della gara d'andata della finale di Coppa Italia Serie C

Stefano Rosso, presidente del Vicenza, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen.

PAROLE - "Sarà un orgoglio giocare lì e dico grazie alla Juve. Non c'è una favorita nella gara di domani e in Italia in queste partite si tende a essere tutti un po' coperti. Credo che l'idea delle secondo squadre sia buona, anche se andrebbe rimodulata un po'. Noi siamo qui da 5 anni e puntiamo molto sul centro sportivo e i giovani: il vero neo però è stata la retrocessione. Alla Juventus abbiamo ceduto Mancini: penso che abbia il talento per arrivare dove vuole".

La statua di Paolo Rossi sarà svelata il 9 marzo. 'Con la maglia del Lane'

"Sì - commenta Sepe - perché questa è una scultura che nasce come omaggio al grande campione ma allo stesso tempo rappresenta il legame tra Paolo Rossi e la città di Vicenza. Questo è lo spirito ..."

Punto d'oro per l'Alicese/Orizzonti, LG Trino avanti tutta

Vicenza Stefano Civeriati. Un pareggio che accontenta i padroni di casa, molto meno gli ospiti, ... Marcatori: al 20' Bernabino (LG), al 46' e all'81' Vergnasco (LG), al 62' Rossi (P), al 73' Birolo (LG)...