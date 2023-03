Vicenza, fa scoppiare il palloncino in bocca: bimbo muore soffocato (Di mercoledì 1 marzo 2023) commenta Tragedia a Montegaldella ( Vicenza ) dova un bambino di 7 anni è morto soffocato dai frammenti di un palloncino di gomma . L'incidente mortale è avvenuto venerdì, ma la notizia è stata resa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 marzo 2023) commenta Tragedia a Montegaldella () dova un bambino di 7 anni è mortodai frammenti di undi gomma . L'incidente mortale è avvenuto venerdì, ma la notizia è stata resa ...

