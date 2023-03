Vice Media, la crisi non si ferma: chiuso l’ufficio francese (Di mercoledì 1 marzo 2023) In difficolta?, Vice Media chiude il suo ufficio in Francia Le Figaro, di Claudia Cohen, pag. 24 È la fine dell’avventura di Vice in Francia. Dopo quindici anni di esistenza, l’ufficio stampa di Parigi chiuderà alla fine di marzo. “È triste scriverlo, ma è la fine di Vice France. l’ufficio chiuderà alla fine di marzo. Quindici anni di esistenza di un Media favoloso che mi ha dato la mia opportunità dieci anni fa. Sono orgoglioso di essere stato il caporedattore per cinque anni. accompagnato da persone fantastiche”, ha rivelato il caporedattore, Paul Douard, a Twitter lunedì. La trentina di dipendenti dell’ufficio francese di Vice, compresi i giornalisti con contratto a tempo indeterminato, sono stati licenziati. La ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 1 marzo 2023) In difficolta?,chiude il suo ufficio in Francia Le Figaro, di Claudia Cohen, pag. 24 È la fine dell’avventura diin Francia. Dopo quindici anni di esistenza,stampa di Parigi chiuderà alla fine di marzo. “È triste scriverlo, ma è la fine diFrance.chiuderà alla fine di marzo. Quindici anni di esistenza di unfavoloso che mi ha dato la mia opportunità dieci anni fa. Sono orgoglioso di essere stato il caporedattore per cinque anni. accompagnato da persone fantastiche”, ha rivelato il caporedattore, Paul Douard, a Twitter lunedì. La trentina di dipendenti deldi, compresi i giornalisti con contratto a tempo indeterminato, sono stati licenziati. La ...

