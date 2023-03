Viaggio in un liceo occupato: sempre e comunque contro il governo Meloni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per gli occupanti del liceo artistico Caravaggio manifestare è un diritto che non deve essere violato, ma sanno poco e niente sul "decreto Rave". Tra i cavalli di battaglia c'è l'antifascismo e educazione sessuale "non etero normata" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per gli occupanti delartistico Caravaggio manifestare è un diritto che non deve essere violato, ma sanno poco e niente sul "decreto Rave". Tra i cavalli di battaglia c'è l'antifascismo e educazione sessuale "non etero normata"

