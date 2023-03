Viaggi esotici verso Crotone | l’ordinanza bizzarra e irrituale del giudice per gli scafisti del naufragio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : “Viaggi esotici a Crotone”: il sarcasmo nell'ordinanza del gip che ha convalidato gli arresti degli scafisti - Antimbecilli : «Viaggi esotici alla volta di Crotone». L’ordinanza choc del giudice che convalida l’arresto degli scafisti… - calvi1956 : RT @repubblica: Crotone, il sarcasmo del gip nell'ordinanza sul naufragio: 'L'Italia scopre altri viaggi esotici...' - annapego : Tra lirismo e burocratese, 5 minuti di celebrità non si negano a nessuno. - paolo_pvr : «Viaggi esotici alla volta di Crotone». L’ordinanza choc del giudice che convalida l’arresto degli scafisti… -

"In attesa dell'atteso ed osannato turismo crocieristico, l'Italia per alcuni giorni scopre altri viaggi esotici alla volta di Crotone e dintorni". Inizia così, con queste frasi irrituali, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Crotone, Michele Ciociola, che ha convalidato i fermi di due scafisti.