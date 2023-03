Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2023 ore 18:15 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Viabilità DEL 1 MARZO 2023ORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, CODE tra PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA CODE A TRIATTI NEI DUE SESI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)DEL 1 MARZOORE 18.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, CODE tra PONTINA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA CODE A TRIATTI NEI DUE SESI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solomotori : Roma: conclusi lavori viabilità viale Tiziano e via Flaminia - AlePizzuti : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Venerdì mattina manifestazione per il clima: corteo da piazza della Repubblica a San Giov… - romamobilita : #Roma #viabilità Rinnovata l'ordinanza che conferma le limitazioni, in nuova Fascia Verde, per veicoli più inquinan… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Venerdì mattina manifestazione per il clima: corteo da piazza della Repubblica a Sa… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2023 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-03-2023 -