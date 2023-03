Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2023 ore 12:30 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Viabilità DEL 1 MARZO2023 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI Ben trovati CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA SULLA NETTUNENSE, DOVE CI SONO ANCORA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA A PROPOSITO DI LAVORI SULLA A12 AL VIA OGGI LE OPERAZIONI NOTTURNE DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE FINO A SABATO 4 MARZO, TRA LE 21 E LE 6 DEL MATTINO, SARANNO CHIUSI AL TRANSITO I CASELLI DI CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA TARQUINIA-GROSSETO E IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)DEL 1 MARZOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI Ben trovati CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE E’ TORNATA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO IL CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA SULLA NETTUNENSE, DOVE CI SONO ANCORA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA A PROPOSITO DI LAVORI SULLA A12 AL VIA OGGI LE OPERAZIONI NOTTURNE DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE FINO A SABATO 4 MARZO, TRA LE 21 E LE 6 DEL MATTINO, SARANNO CHIUSI AL TRANSITO I CASELLI DI CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA TARQUINIA-GROSSETO E IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A ...

