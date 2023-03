Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2023 ore 10:30 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Viabilità DEL 1 MARZO2023 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIA PONTINA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA GE3NIO CIVILE E APRILIA SUD VERSO Roma Traffico IN LIEVE DIMINUZIONE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA, E LA GALLERIA APPIA ANCHE IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA BHUFALOTTA E NODO A24 E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN DIMINUZIONE VERSO IL CENTRO IN SEGUITO ALLA RIAPERTURA DELLA NUOVA CIRCONVALLazioNE INTERNA. AL MOMENTO RESTANO CODE DA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)DEL 1 MARZOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA VIA PONTINA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VIA GE3NIO CIVILE E APRILIA SUD VERSOTraffico IN LIEVE DIMINUZIONE SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO, CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA, E LA GALLERIA APPIA ANCHE IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA BHUFALOTTA E NODO A24 E TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN DIMINUZIONE VERSO IL CENTRO IN SEGUITO ALLA RIAPERTURA DELLA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA. AL MOMENTO RESTANO CODE DA ...

