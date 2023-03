Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2023 ore 09:45 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Viabilità DEL 1 MARZO2023 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA FORTI DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN SINISTRO AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DELLA Roma FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SU TUTTO L’ANELLO SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA IN INTERNA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN PARTICOLARE PER CHI PROVIENE DALLA VIA PONTINA, DALLA Roma FIUMICINO E DALLA VIA APPIA SULLA VIA PONTINA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA CAMPOVERDE E APRILIA SUD IN DIREZIONE Roma INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALL’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST, A COMPLICARE LA SITUAZIONE LA CHIUSURA DELLA NUOVA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)DEL 1 MARZOORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA FORTI DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE PER UN SINISTRO AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DELLAFIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SU TUTTO L’ANELLO SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA IN INTERNA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN PARTICOLARE PER CHI PROVIENE DALLA VIA PONTINA, DALLAFIUMICINO E DALLA VIA APPIA SULLA VIA PONTINA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA CAMPOVERDE E APRILIA SUD IN DIREZIONEINCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALL’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST, A COMPLICARE LA SITUAZIONE LA CHIUSURA DELLA NUOVA ...

