Via Osimhen? Idea Retegui! Al Napoli piace il bomber argentino del Tigre (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Napoli è sempre attento alle dinamiche di calciomercato, con Cristiano Giuntoli attento a tutti i talenti del calcio internazionale. In particolare i partenopei hanno i radar puntati sui vari bomber emergenti, in previsione di una possibile cessione di Victor Osimhen. Tra gli attaccanti monitorati dagli azzurri c'è Rasmus Hojlund dell'Atalanta, ma il danese non è il solo centravanti nel mirino del Napoli. Secondo quanto rivelato dalla radio ufficiale del club, Radio Kiss Kiss Napoli, lo scouting starebbe tenendo d'occhio la crescita di Mateo Retegui. Il bomber del Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors, si sta mettendo in mostra nel campionato argentino. dove fin qui ha realizzato 6 reti in 5 partite. Anche se è lo scorso campionato che l'ha ...

