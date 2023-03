Verso Italia-Inghilterra a Napoli, il CT Mancini si espone: cos’ha detto su Raspadori (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato alla stampa a margine della presentazione della partnership tra FIGC e Telepass. L’occasione è stata utile per parlare del prossimo match che l’Italia giocherà il prossimo 23 marzo allo stadio Maradona di Napoli contro l’Inghilterra, gara valida per le qualificazioni al prossimo campionato europeo. Ecco quanto evidenziato: Quando abbiamo difficoltà forse è meglio, la partita sarà difficile, l’Inghilterra è una delle squadre più forti del mondo e non è un gruppo semplice da passare, sarà importante iniziare. Le squadre è vero, sono Italiane, ma calciatori Italiani ce ne sono pochi. Questo è un po’ il problema. La mia speranza è che giochino sempre di più, ci fa piacere che le nostre squadre ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il CT della Nazionalena, Roberto, ha parlato alla stampa a margine della presentazione della partnership tra FIGC e Telepass. L’occasione è stata utile per parlare del prossimo match che l’giocherà il prossimo 23 marzo allo stadio Maradona dicontro l’, gara valida per le qualificazioni al prossimo campionato europeo. Ecco quanto evidenziato: Quando abbiamo difficoltà forse è meglio, la partita sarà difficile, l’è una delle squadre più forti del mondo e non è un gruppo semplice da passare, sarà importante iniziare. Le squadre è vero, sonone, ma calciatorini ce ne sono pochi. Questo è un po’ il problema. La mia speranza è che giochino sempre di più, ci fa piacere che le nostre squadre ...

