”Venga a guarire a Lourdes” | entra in casa e le svuota la cassaforte

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Una truffa, tra sacro e profano, avvenuta ad Albano, ai danni di un’anziana di 85 anni: la ladra si è spacciata per una finta devota della Madonna die l’ha derubata di tutti i suoi averi. La scusa per fermarla in strada è stata infatti proprio quella di un finto viaggio verso la sacra località dagli effetti miracolosi. Truffa del nipote a Roma, fermati in auto i due furfanti con oro e gioielli Anziana signora truffata da un donna ad Albano L’anziana signora, ad oggi, non si dà pace per quello che è successo. Vedova da diversi mesi, è ancora sotto choc per il modo subdolo con il quale è stata completamente raggirata. Il fatto si è verificato di recente, giovedì scorso, quando l’anziana donna aveva deciso di aprire la suae consegnare tutto quello che aveva alla su truffatrice. L’unica consolazione, per lei, è l’assenza di violenza, ...