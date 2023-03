Vende alcolici a minori, bar chiuso per 3 giorni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Vende alcolici a minori. I fatti sono avvenuti l’ 8 ottobre scorso quando gli agenti della Polizia Locale avevano sorpreso due minori bere bevande alcoliche Vende alcolici a minori, chiuso un bar nel Centro Storico per 3 giorni. Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale – Dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia Locale – U.O. Tutela Emergenze Sociali e minori- Nucleo di P.G. di Napoli, ha disposto la sospensione per 3 giorni dell’attività di esercizio vicinato nei confronti di un bar di via Santa Chiara. In particolare, nella serata dell’ 8 ottobre scorso, gli agenti della Polizia Locale, nel transitare in via Santa Chiara, avevano sorpreso due minori, di 14 e ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023). I fatti sono avvenuti l’ 8 ottobre scorso quando gli agenti della Polizia Locale avevano sorpreso duebere bevande alcolicheun bar nel Centro Storico per 3. Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale – Dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia Locale – U.O. Tutela Emergenze Sociali e- Nucleo di P.G. di Napoli, ha disposto la sospensione per 3dell’attività di esercizio vicinato nei confronti di un bar di via Santa Chiara. In particolare, nella serata dell’ 8 ottobre scorso, gli agenti della Polizia Locale, nel transitare in via Santa Chiara, avevano sorpreso due, di 14 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Vende alcolici a minori. I fatti sono avvenuti l’ 8 ottobre scorso quando gli agenti della Polizia Locale avevano s… - cryptogatto2 : @aabx2 Controllo facciale ovunque. Documenti per comprare alcolici. Chiamate della polizia il giorno successivo s… - occhio_notizie : Sorpreso a vendere alcolici anche ai ragazzi non maggiorenni: finisce nei guai il titolare di un bar nella movida c… - Tetsujin_75 : @Peter_Italy Terribile! Il mio pachistano di fiducia lo vende a 4,5. Unico neo, non vende alcolici per motivi relig… -