Velletri | approvato l’Orto Campus | l’idea nasce dai bambini in aula comunale

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un consigliod’eccezione, quello che si è svolto martedì 28 febbraio presso il Comune di. In quel giorno, infatti, il Consigliodeihaall’unanimità il progetto denominato “Orto”. Il progetto Questo progetto prevede la realizzazione di un orto didattico a Villa Bernabei e ha l’obiettivo di consegnare alla nostra città un orto biologico che faccia attenzione al ciclo della natura e alla tutela dell’acqua, uno spazio verde dove poter riscoprire gli odori e le sensazioni della nostra cultura contadina. Ilo hanno immaginato come un luogo magico, un orto a misura di bambino, dove poter vivere insieme le meraviglie della natura all’interno di una Villa della nostra città ancora tutta da scoprire. Le parole ...

ATTUALITA' – Ieri mattina il Consiglio Comunale dei Bambini di Velletri ha approvato all'unanimità il progetto denominato "Orto Campus" e altre iniziative a favore di bambini.