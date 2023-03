(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il cantautoretifa Inter, ma non è contento di quanto sta producendo la squadra di Inzaghi in questo periodo. In un’intervista rilasciata a Sky Sport fa un paragone a livello politico e commenta la vicenda legata allo stadio (vedi articolo). IN DIFFICOLTÀ – Il tifoso illustre Robertonon è contento di quanto sta vedendo in campo: «Nessuna emozione mi dàdi oggi. Non riesco a capire come riesca a battere in Champions League qualche squadra, perché fa dei tonfi tremendi ogni tanto. Non lo so: è rimasta quella di sempre, ha il carattere di noi interisti. È, come èl’Italia e il Partito Democratico (ride, ndr). San Siro? Io spero di vivere abbastanza per vederlo ancora in piedi, tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Vecchioni: «Difficile gestire l'Inter. 'Luci a Sesto San Giovanni'? Potrebbe essere!» - - M_Congrega : RT @nahemorte218: Vecchioni immenso. '[...] la sinistra è anche essere aperti, ed essere aperti è difficile, ecco perché la sinistra sbagli… - nahemorte218 : Vecchioni immenso. '[...] la sinistra è anche essere aperti, ed essere aperti è difficile, ecco perché la sinistra… - vivere_milano : Roberto Vecchioni: 'Dall'Inter di oggi nessuna emozione, difficile da gestire come il Pd' - FcInterNewsit : Vecchioni: 'Spero San Siro viva più a lungo di me. Inzaghi? Inter difficile da gestire, ma se la caverà' -

...top 20 a una top 10 delle migliori iniziative dei brand in tema DE&I' dichiara Francesca, ...2% vs - 77,2% del 2022): l'accorciamento di questa forbice è indicativo di quanto sia più..."Quest'anno - dichiara Francesca, presidente di Fondazione Diversity - abbiamo voluto ...2% vs - 77,2% del 2022): l'accorciamento di questa forbice è indicativo di quanto sia più...Commenta per primo Robertodice la sua sullo stadio Meazza . Il cantante, autore di Luci a San Siro , ha dichiarato: '... Come vedo Inzaghi Non lo so, ègestire l'Inter , come è ...

Vecchioni: "Dall'Inter di oggi nessuna emozione, difficile da gestire ... Agenzia ANSA

"Spero tantissimo che San Siro viva più a lungo di me." È quanto dichiara il celebre cantautore a margine di un convegno alla Iulm ...Iscrizione avvenuta con successo. Vecchioni: 'Spero che San Siro viva più di me, ma Milano va avanti. Inzaghi Inter difficile da gestire come l'Italia e il PD' ...