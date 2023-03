Vaticano, verso lo stop a casa gratis per cardinali e dirigenti (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Papa starebbe per varare un documento nel quale saranno eliminati i privilegi immobiliari per cardinali, dirigenti presidenti, segretari, sottosegretari, dirigenti. Sono alcune novità, anticipate dal sito messainlatino.it. Secondo quanto riferisce il sito, la decisione di Papa Francesco è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un’udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, “per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare e riservare alla Sede Apostolica maggiori risorse anche incrementando i ricavi alla gestione del patrimonio immobiliare così ha disposto l’abolizione di alloggi gratuiti e vantaggiosi a cardinali, Capi Dicastero, Presidenti, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Papa starebbe per varare un documento nel quale saranno eliminati i privilegi immobiliari perpresidenti, segretari, sottosegretari,. Sono alcune novità, anticipate dal sito messainlatino.it. Secondo quanto riferisce il sito, la decisione di Papa Francesco è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un’udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, “per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare e riservare alla Sede Apostolica maggiori risorse anche incrementando i ricavi alla gestione del patrimonio immobiliare così ha disposto l’abolizione di alloggi gratuiti e vantaggiosi a, Capi Dicastero, Presidenti, ...

