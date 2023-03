Vallo della Lucania, guida senza patente ad alta velocità e perde il controllo dell’auto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella serata del 28 febbraio u.s., i Carabinieri di Vallo della Lucania (SA) sono intervenuti nel comune di Orria (SA), ove un 22enne, mentre era alla guida di un’autovettura con a bordo una 17enne, a causa dell’eccessiva velocità, aveva perso il controllo del mezzo andando a urtare contro gli ulivi posti ai lati della carreggiata. L’uomo, risultato sprovvisto di patente di guida per non averla mai conseguita, è stato deferito per inosservanza dell’obbligo di dimora nel comune di Salerno a cui era sottoposto, porto abusivo di un coltello a serramanico di cui è stato trovato in possesso, nonché per sottrazione di minori, poiché la ragazza, di cui era in compagnia, si era allontanata, nel febbraio u.s., da una comunità di accoglienza ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella serata del 28 febbraio u.s., i Carabinieri di(SA) sono intervenuti nel comune di Orria (SA), ove un 22enne, mentre era alladi un’autovettura con a bordo una 17enne, a causa dell’eccessiva, aveva perso ildel mezzo andando a urtare contro gli ulivi posti ai laticarreggiata. L’uomo, risultato sprovvisto didiper non averla mai conseguita, è stato deferito per inosservanza dell’obbligo di dimora nel comune di Salerno a cui era sottoposto, porto abusivo di un coltello a serramanico di cui è stato trovato in possesso, nonché per sottrazione di minori, poiché la ragazza, di cui era in compagnia, si era allontanata, nel febbraio u.s., da una comunità di accoglienza ...

