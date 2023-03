Vallo della Lucania, dipendente schiacciato da un cancello: proseguono le indagini (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 3 febbraio 2023 a Vallo della Lucania ha perso la vita Ferdinando Tomei (38 enne di Ascea) dopo essere stato schiacciato da uno dei cancelli presenti in Via Bardolato. L’uomo, dipendente del supermercato Decò, fu trovato intorno alle 22:45 mentre l’attività lavorativa era già cessata. Le indagini La Procura vallese sta ancora indagando in merito all’accaduto. Gli investigatori, infatti, si stanno concentrando sui cancelli per stabilire se rispettavano o meno le norme di sicurezza. Stando alle ultime novità del caso, i cancelli non erano muniti degli “incontri di battuta” sulla parte superiore. La causa del decesso Il medico legale Adamo Maiese, nel momento in cui gli venne consegnato il cadavere di Tomei, decise di non eseguire l’autopsia perché la causa del decesso ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 3 febbraio 2023 aha perso la vita Ferdinando Tomei (38 enne di Ascea) dopo essere statoda uno dei cancelli presenti in Via Bardolato. L’uomo,del supermercato Decò, fu trovato intorno alle 22:45 mentre l’attività lavorativa era già cessata. LeLa Procura vallese sta ancora indagando in merito all’accaduto. Gli investigatori, infatti, si stanno concentrando sui cancelli per stabilire se rispettavano o meno le norme di sicurezza. Stando alle ultime novità del caso, i cancelli non erano muniti degli “incontri di battuta” sulla parte superiore. La causa del decesso Il medico legale Adamo Maiese, nel momento in cui gli venne consegnato il cadavere di Tomei, decise di non eseguire l’autopsia perché la causa del decesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniosica65 : Le Storie di Vallo Più – Per il Cardiologo Michele D’Alto, autorità mondiale per l’Ipertensione Polmonare, l’abbrac… - LiveSicilia : Mazara del Vallo, arrestato il presidente onorario della squadra di calcio - LapponiP : @ItalianoGatto @Geronim22285766 Vallo a dire alle migliaia di persone imprigionate in Ucraina solo perché non la pe… - DanielsH796 : RT @antig9696: Twitterine che vogliono fare un weekend tra Vallo della Lucania e Marina di Camerota? - vibes_amici : Qualcuno spiega a vittimella e a Davide che la gelosia della ex di lui era motivatissima poiché lui la riempiva di… -