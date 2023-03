Urso “Su auto green il nostro no ha svegliato l'Europa” (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con il nostro no abbiamo svegliato l'Europa. Speriamo che altri comprendano che è l'ora della ragione non certo della rassegnazione. Su tutti i dossier saremo in campo sino alla clausola di revisione del 2026. Cambiare si può”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine di un'iniziativa di Enel, in merito alla posizione dell'Italia sullo stop ai motori endotermici al 2035.“Noi in Europa chiediamo ragionevolezza, mi auguro che si suoni finalmente l'inno di Beethoven e non quello della Repubblica Popolare Cinese. Sulle auto green per il 2035 – ha aggiunto – ci spaventano i tempi di riconversione e le modalità. Mi spiego: se con gli stessi obiettivi si può utilizzare ancora il motore termico a bio diesel, bio metano perchè ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con ilno abbiamol'. Speriamo che altri comprendano che è l'ora della ragione non certo della rassegnazione. Su tutti i dossier saremo in campo sino alla clausola di revisione del 2026. Cambiare si può”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, a margine di un'iniziativa di Enel, in merito alla posizione dell'Italia sullo stop ai motori endotermici al 2035.“Noi inchiediamo ragionevolezza, mi auguro che si suoni finalmente l'inno di Beethoven e non quello della Repubblica Popolare Cinese. Sulleper il 2035 – ha aggiunto – ci spaventano i tempi di riconversione e le modalità. Mi spiego: se con gli stessi obiettivi si può utilizzare ancora il motore termico a bio diesel, bio metano perchè ...

