Uomini e Donne, Raffaella Mennoia torna sui IG: l'annuncio dopo la morte di Costanzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Autrice a caporedattrice di Uomini e Donne, Amici e Temptation Island, che a giugno 2023 tornerà su Canale 5, Raffaella Mennoia è anche una delle persone più vicine a Maria De Filippi e in virtù di tutto questo, il suo ritorno su Instagram dopo i funerali di Maurizio Costanzo è stato accolto con un misto di apprensione e curiosità per quello che avrebbe detto a proposito dei programmi di Maria in relazione al lutto che l'ha colpita. E il messaggio di Raffaella Mennoia, che si conclude con le parole "e ora viviamo", lascia intendere che tutto lo staff della De Filippi è pronto a riprendere il lavoro con ancora più slancio di prima.

