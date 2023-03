Uomini e Donne, Raffaella Mennoia rompe il silenzio dopo la morte di Costanzo: le sue parole (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, al momento della morte di Maurizio Costanzo Raffaella Mennoia, caporedattrice di Uomini e Donne, è sempre stata al fianco di Maria De Filippi. La donna era in prima fila accanto alla conduttrice durante i funerali, proprio a dimostrare l’immenso e indissolubile legame che le unisce. Le L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, al momento delladi Maurizio, caporedattrice di, è sempre stata al fianco di Maria De Filippi. La donna era in prima fila accanto alla conduttrice durante i funerali, proprio a dimostrare l’immenso e indissolubile legame che le unisce. Le L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non una parola contro i trafficanti di esseri umani che hanno condannato a morte decine di innocenti: la propaganda… - GiorgiaMeloni : Auguri al Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco, al nostro fianco da 84 anni. A questi straordinari uomini e donne ch… - matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della @guardiacostiera, che fanno sforzi immani per salvare vite e contrastare i traff… - KyriakiYolanda : RT @sruotolo1: #immigrati Devono vederle tutti queste bare che riempiono il #PalaMilone di #Crotone. Potevano salvarli e invece sono anneg… - WiXXolo : @DebAttanasio Verissimo. Non basta essere donne per essere competenti e non ricattabili. Magari Schlein ci stupirà… -