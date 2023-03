Uomini e Donne | inaspettato cambio di programma | cosa sta succedendo negli studi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’inaspettata morte di Maurizio Costanzo ha totalmente stravolto il Paese e il mondo della televisione. Per questo – e a dimostrazione del sincero affetto verso Maria De Filippi – Pier Silvio Berlusconi ha previsto un vero e proprio stravolgimento dei palinsesti Mediaset. In onore del compianto giornalista e nel più totale rispetto dell’amatissima presentatrice, Canale 5 ha sospeso per diversi giorni, nonostante le puntate fossero già state registrate. La stessa sorte, comprensibilmente, è toccata ad Amici e C’è Posta per te. Chiedono il selfie a Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo: lo sdegno pubblico La trasmissione, dopo lo stop, torna in onda oggi 1 marzo, inserendosi nella solitazione di Mediaset e riprendendo le fila degli avvenimenti lasciati in sospeso giovedì ...

La donna, storico braccio destro di Maria De Filippi, ha ringraziato quanti hanno dimostrato vicinanza a lei e alla conduttrice di. Raffaella Mennoia dopo la morte di Maurizio Costanzo ...Solidarieta' ai 10.200della Guardia Costiera'. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutturee Trasporti Matteo Salvini, che aggiunge: 'Ci tuteleremo nelle sedi opportune'. ...persi nella nebbia, in lotta per non soccombere ai propri istinti" dichiara il regista Michele Vannucci.

Uomini e Donne non in onda per tutta la settimana, ecco quando torna in tv SuperGuidaTV

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono diventati amanti Secondo Fabrizio Corona i due sarebbero di nuovo insieme e proprio per questo sarebbero in crisi ...“Si dovrebbe considerare con più attenzione la carenza di personale e lo sforzo che a quello in servizio è richiesto per coprire tutte le necessità dei servizi e i bisogni di salute dei cittadini, con ...