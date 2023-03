Uomini e Donne | Gianni Sperti commenta | Lo show deve andare avanti | come avrebbe voluto Maurizio Costanzo!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - ItalianAirForce : #AccaddeOggi Il 1° marzo 1961 nascevano le @FrecceTricolori, il team acrobatico che con competenza e passione testi… - matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della @guardiacostiera, che fanno sforzi immani per salvare vite e contrastare i traff… - gdpunkisback : RT @sruotolo1: #immigrati Devono vederle tutti queste bare che riempiono il #PalaMilone di #Crotone. Potevano salvarli e invece sono anneg… - teocorbe : RT @LegaCamera: ??Matteo Salvini: Aiutare chi è in difficoltà non è una scelta ma un dovere: è folle e gravemente offensivo immaginare che q… -

"Oggi come allora si fa una politica disumana sui migranti". "So cosa sta passando oggi nella testa dellee deglidella Guardia costiera italiana. Oggi che sui giornali vedono il proprio nome fra coloro che non hanno mosso un dito per salvare i naufraghi a 100 metri dalla spiaggia calabrese. ...Quando uno titola, sapeva ma non ha salvato commette scempio e oltraggio a chi è in mare a salvaree bambini, Attaccassero me, quando attacchi 10milain mare anche ...Quando vengono attaccati 10.200che in questo momento sono in mare, ignorando le procedure, è volgare'. Il vicepremier ha poi ricostruito gli eventi di sabato scorso quando 'il primo ...

Uomini e Donne, C’è Posta per te, Amici: quando tornano in tv i programmi di Maria De Filippi Corriere dello Sport

La bionda opinionista Tina Cipollari ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al dating-show “Uomini e Donne” nel lontano 2000. La vamp di Canale 5 aveva presenziato in ...Secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito "Libero magazine", mancherebbero ancora alcuni giorni per il ritorno sul piccolo schermo di Maria De Filippi.