Uomini e Donne, che fine ha fatto Pinuccia? Perché la De Filippi l'ha cacciata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Che fine ha fatto l'ex dama del trono over di Uomini e Donne Pinuccia Della Giovanna? Come sta ora? Posto che sembra che stia bene, Perché né lei né i suoi familiari hanno detto il contrario, tutto tace per quello che la riguarda. Sembra insomma che l'ex infermiera 78enne abbia ripreso la sua vita di sempre, quella che conduceva prima di Uomini e Donne, nella sua Vigevano, città dove è nata e dove vive e a cui com'è noto è legatissima. Pare inoltre che non abbia preso affatto bene la "cacciata" dal programma di Maria De Filippi, avvenuta al termine di una puntata nella quale l'anziana donna diede davvero il peggio di sé! Vediamo Perché e come la redazione del trono over ha deciso di ...

