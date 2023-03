Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo vicini? Il clamoroso scoop: “Elisa Visari ha trovato dei messaggini e…” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Qualche settimana fa hanno iniziato a circolare i rumor circa la rottura fra Andrea Damante ed Elisa Visari. Nello stesso periodo hanno iniziato a prendere piede anche alcune indiscrezioni sulla fine della storia d’amore fra Giulia De Lellis e il rampollo Carlo Berretta. I fan infatti avevano notato che l’ex Vippona non si era presentata al compleanno della suocera né tantomeno le avrebbe fatto gli auguri. Fan che sono entrati successivamente in estasi quando la De Lellis, negli Stati Uniti per assistere per la prima volta al Super Bowl, ha condiviso una storia Instagram in cui ha scritto: “This song (questa canzone)”, con due cuori spezzati, riferendosi al brano Stay di Rihanna. Nulla di strano, se non fosse che questa canzone sia stata la colonna sonora dell’ultima ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Qualche settimana fa hanno iniziato a circolare i rumor circa la rottura fraed. Nello stesso periodo hanno iniziato a prendere piede anche alcune indiscrezioni sulla fine della storia d’amore fraDee il rampollo Carlo Berretta. I fan infatti avevano notato che l’ex Vippona non si era presentata al compleanno della suocera né tantomeno le avrebbe fatto gli auguri. Fan che sono entrati successivamente in estasi quando la De, negli Stati Uniti per assistere per la prima volta al Super Bowl, ha condiviso una storia Instagram in cui ha scritto: “This song (questa canzone)”, con due cuori spezzati, riferendosi al brano Stay di Rihanna. Nulla di strano, se non fosse che questa canzone sia stata la colonna sonora dell’ultima ...

