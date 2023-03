Università, partono i nuovi bandi per 19mila dottorati di ricerca (Di mercoledì 1 marzo 2023) Firmati i decreti per l’anno accademico 2023-2024 - L’investimento totale supera i 726 milioni di euro, in parte a valere sui fondi del Pnrr Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 1 marzo 2023) Firmati i decreti per l’anno accademico 2023-2024 - L’investimento totale supera i 726 milioni di euro, in parte a valere sui fondi del Pnrr

Università, partono i nuovi bandi per 19 mila dottorati di ricerca Le risorse saranno assegnate alle università statali e non statali legalmente riconosciute e agli istituti universitari a ordinamento speciale. Rispetto al bando precedente, gli atenei e gli istituti ...