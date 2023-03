Un’arma in più per Gasperini: Pasalic torna a lavorare con i compagni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Zingonia. Dopo aver saltato le sfide contro Lazio, Lecce e Milan, l’Atalanta ritrova Mario Pasalic: il croato è tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini nel pomeriggio di martedì e ha lavorato in gruppo insieme ai compagni. Il classe 1995 si era dovuto fermare a causa di un forte trauma distorsivo alla caviglia rimediato in allenamento e che lo ha costretto ad uno stop di quasi tre settimane, privando la Dea di un’importante opzione a centrocampo. Reduce da una prima parte di stagione tutt’altro che entusiasmante, e non solo per i pochi gol finora segnati rispetto alla sua media – appena due, contro il Sassuolo a ottobre e contro lo Spezia a inizio gennaio – il croato è uno dei giocatori da cui è atteso un salto di qualità nella coda della stagione. Dal suo rientro dopo il Mondiale ha offerto prestazioni ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Zingonia. Dopo aver saltato le sfide contro Lazio, Lecce e Milan, l’Atalanta ritrova Mario: il croato èto a disposizione di Gian Pieronel pomeriggio di martedì e ha lavorato in gruppo insieme ai. Il classe 1995 si era dovuto fermare a causa di un forte trauma distorsivo alla caviglia rimediato in allenamento e che lo ha costretto ad uno stop di quasi tre settimane, privando la Dea di un’importante opzione a centrocampo. Reduce da una prima parte di stagione tutt’altro che entusiasmante, e non solo per i pochi gol finora segnati rispetto alla sua media – appena due, contro il Sassuolo a ottobre e contro lo Spezia a inizio gennaio – il croato è uno dei giocatori da cui è atteso un salto di qualità nella coda della stagione. Dal suo rientro dopo il Mondiale ha offerto prestazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vincenzoBrugal1 : La forza di un uomo risiede nelle sue repulsioni, nella sua capacità di uccidere con l'arma del rifiuto. L'amore è… - Arma_Manfredi : @SimoPillon Lei è un individuo spregevole. Si senta addosso la responsabilità morale di queste morti, ove mai avess… - thoughtful_30 : RT @Micol_2893: Riflettendo: Edo:”nominare Antonella non se ne parla” Nella prima:”ti nomino” Nella in confessionale:”nomino Micol” 2 perso… - Stefy_T90 : RT @Micol_2893: Riflettendo: Edo:”nominare Antonella non se ne parla” Nella prima:”ti nomino” Nella in confessionale:”nomino Micol” 2 perso… - cescafra27 : RT @Micol_2893: Riflettendo: Edo:”nominare Antonella non se ne parla” Nella prima:”ti nomino” Nella in confessionale:”nomino Micol” 2 perso… -

In Sudafrica i killer hanno un tariffario Il Sudafrica è uno dei paesi più pericolosi al mondo, la cui ... C'è un caso che recentemente ha scosso il Paese presieduto da Cyril ... l'uccisione del rapper Aka, freddato a colpi di arma da fuoco all'... Colpi d'arma da fuoco esplosi a Torricella, forse contro dei ladri Distinti colpi di arma da fuoco sono stati uditi da diversi residenti di un piccolo agglomerato di case, poco fuori dal paese. Sul posto, a seguito delle segnalazioni pervenute, sono giunte più ... Putin, l'avvertimento di Kiev allo zar: droni sulle città russe, uno vicino a Mosca. Ecco cosa sta succedendo ... perché nessun sistema d'arma tra quelli inviati a Kiev dall'... un centinaio di chilometri da Mosca, vicino a una stazione di ... sperando di bruciare più risorse russe possibili e fermare ulteriori ... Il Sudafrica è uno dei paesipericolosi al mondo, la cui ... C'ècaso che recentemente ha scosso il Paese presieduto da Cyril ... l'uccisione del rapper Aka, freddato a colpi dida fuoco all'...Distinti colpi dida fuoco sono stati uditi da diversi residenti dipiccolo agglomerato di case, poco fuori dal paese. Sul posto, a seguito delle segnalazioni pervenute, sono giunte...... perché nessun sistema d'tra quelli inviati a Kiev dall'...centinaio di chilometri da Mosca, vicino a una stazione di ... sperando di bruciarerisorse russe possibili e fermare ulteriori ... Warzone - Shotgun nuovamente devastanti in BR: popolarissimo il ... Powned.it