Una poesia di | disastro clamoroso di Casalino dalla Fagnani | cala il gelo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) "Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Pirandello, Moravia, Baudelaire...” : Rocco, intervistato da Francescaa Belve, ha citato questi come suoi "classici" di riferimento. L'ex portavoce di Giuseppe Conte ha rivelato, infatti, che una delle sue passioni è proprio la letteratura. E quando la conduttrice lo ha incalzato dicendogli: "Mi dica unadi Baudelaire", mettendolo così in difficoltà,ha fatto una gaffe clamorosa, che ha fatto ridere tutti in studio: "Il mio problema è la memoria... allora, oddio…vediamo... Ora ricordo, Madame Bovary?". "Ma come? Guardi che sta peggiorando la sua situazione", ha chiosato la, poi, ora responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, ha parlato anche del suo rapporto con ...