Un posto al sole, anticipazioni: la morte di Teresa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il pubblico di Un posto al sole dovrà prepararsi a dire addio all'amatissimo personaggio di Teresa Diacono, a cui ha prestato il volto per anni l'attrice Carmen Scivittaro, venuta a mancare lo scorso 14 agosto. Durante la messa in onda delle prossime puntate della soap opera partenopea, infatti, Otello apprenderà che la moglie, proprio dopo una discussione con lui, ha avuto un infarto. L'uomo, che era tornato a Napoli per aiutare Silvia ad affrontare la crisi economica che ha investito il Vulcano, scosso dalla notizia, avrà un malore e verrà trasportato con urgenza in ospedale. Poco dopo, Silvia e Michele si precipiteranno ad Indica dove constateranno che purtroppo Teresa è morta. Sarà così che a Palazzo Palladini si diffonderà la terribile notizia e tutti saranno dispiaciuti e addolorati. Intanto, nessuno riuscirà a ...

