Un Posto al Sole Anticipazioni 2 marzo 2023: E' finita! Niko e Viola pronti al verdetto finale

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che il processo a Valsano si è concluso e tutti aspettano il verdetto finale. Susanna avrà giustizia? Intanto Otello invita a pranzo Riccardo, per parlare di Rossella.

