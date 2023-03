Un posto al sole, anticipazioni 1° marzo 2023: Roberto ha paura (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roberto Ferri sarà al centro della scena nel corso della puntata di Un posto al sole di mercoledì 1° marzo 2023, come segnalano le anticipazioni. L'imprenditore, dopo un tira e molla durato anni, finalmente è riuscito a riconquistare Marina e i due si sono sposati di nuovo. Purtroppo, però, questa ritrovata felicità è durata molto poco a causa di Lara Martinelli. La donna era in attesa di un figlio da Roberto, ma ha abortito e ha deciso di non dirlo a Ferri. Poco dopo, Lara ha contattato una ragazza incinta e, in cambio di una grossa somma di denaro, si è fatta consegnare il bambino subito dopo la sua nascita. L'ex socia di Roberto si è poi presentata alle nozze dell'imprenditore e della Giordano con in braccio il neonato che ha spacciato per figlio ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 1 marzo 2023)Ferri sarà al centro della scena nel corso della puntata di Unaldi mercoledì 1°, come segnalano le. L'imprenditore, dopo un tira e molla durato anni, finalmente è riuscito a riconquistare Marina e i due si sono sposati di nuovo. Purtroppo, però, questa ritrovata felicità è durata molto poco a causa di Lara Martinelli. La donna era in attesa di un figlio da, ma ha abortito e ha deciso di non dirlo a Ferri. Poco dopo, Lara ha contattato una ragazza incinta e, in cambio di una grossa somma di denaro, si è fatta consegnare il bambino subito dopo la sua nascita. L'ex socia disi è poi presentata alle nozze dell'imprenditore e della Giordano con in braccio il neonato che ha spacciato per figlio ...

