Un piccolo angolo di Napoli a Roma: una tappa obbligatoria per chi ha nostalgia della città partenopea (Di mercoledì 1 marzo 2023) Avete mai sentito parlare della Pasticceria Savarese di Roma? E' un posto unico dove vi attendono tre sorelle con le loro ricette gustose e deliziose. E' un piccolo angolo di Napoli situato nel cuore della Capitale dove i gli amanti della città partenopea potranno trovare molti dolci tradizionali. Roma, pasticceria Savarese: sessant'anni di storia e tradizione Le sorelle SavareseErano gli anni Sessanta quando tre sorelle, Pina, Grazia e Piera, giunsero a Roma e decisero di aprire la pasticceria Savarese che di lì a poco sarebbe diventata un luogo magico e unico per tanti Romani e turisti. Infatti, il locale è molto rinomato ed offre una vasta gamma di prodotti e dolci ...

