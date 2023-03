Un Pd a trazione radicale con Schlein. Cosa succede ora? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Istanze Lgbt e genderfluid, abortismo sfrenato, eutanasia, liberalizzazione delle droghe, sicuramente quelle “leggere”, ecologismo antiumano e guerra dichiarata alla libertà educativa delle famiglie italiane. È il calderone radical progressista in cui è definitivamente caduto il Partito Democratico, dopo l’elezione di una delle più alte esponenti di queste istanze e di questo mondo: Elly Schlein. Classe 1985, laureata in Giurisprudenza nel 2008 negli Stati Uniti, ha un passato come attivista nella campagna elettorale di Obama. Nel 2014 viene eletta come eurodeputata mentre nel 2021 è campionessa di preferenze nelle regionali in Emilia-Romagna e si guadagna il ruolo di vice-presidente. ora, dopo essere stata eletta a Montecitorio nelle scorse elezioni politiche di settembre, è approdata alla segreteria del PD. Il suo passato e il suo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 marzo 2023) Istanze Lgbt e genderfluid, abortismo sfrenato, eutanasia, liberalizzazione delle droghe, sicuramente quelle “leggere”, ecologismo antiumano e guerra dichiarata alla libertà educativa delle famiglie italiane. È il calderone radical progressista in cui è definitivamente caduto il Partito Democratico, dopo l’elezione di una delle più alte esponenti di queste istanze e di questo mondo: Elly. Classe 1985, laureata in Giurisprudenza nel 2008 negli Stati Uniti, ha un passato come attivista nella campagna elettle di Obama. Nel 2014 viene eletta come eurodeputata mentre nel 2021 è campionessa di preferenze nelle regionali in Emilia-Romagna e si guadagna il ruolo di vice-presidente., dopo essere stata eletta a Montecitorio nelle scorse elezioni politiche di settembre, è approdata alla segreteria del PD. Il suo passato e il suo ...

