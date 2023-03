Un altro lutto nel mondo del calcio: ci lascia Just Fontaine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Addio a Just Fontaine Un altro lutto nel mondo del calcio: ad 89 anni, a Tolosa, è venuto a mancare Just Fontaine. Il calciatore franco-marocchino è stato uno dei più grandi goleador nella storia del calcio. Detiene il record di marcature in un Mondiale (ben 13) nell’edizione di Svezia ’58. Ha vestito le maglie di Casablanca, Nizza e Stade Reims. Ha guidato la nazionale Transalpina come CT ed ha allenato altri club importanti come il PSG. Una giornata triste per il mondo calcistico, soprattutto francese, ma il suo ricordo rimarrà vivo. L'articolo proviene da Gli Eroi del calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Addio aUnneldel: ad 89 anni, a Tolosa, è venuto a mancare. Il calciatore franco-marocchino è stato uno dei più grandi goleador nella storia del. Detiene il record di marcature in un Mondiale (ben 13) nell’edizione di Svezia ’58. Ha vestito le maglie di Casablanca, Nizza e Stade Reims. Ha guidato la nazionale Transalpina come CT ed ha allenato altri club importanti come il PSG. Una giornata triste per ilcalcistico, soprattutto francese, ma il suo ricordo rimarrà vivo. L'articolo proviene da Gli Eroi del

