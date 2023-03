Un Altro Domani, Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 Marzo 2023: Grave Incidente Per Tirso! (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un Altro Domani, Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 Marzo 2023: Tirso ha un Grave Incidente e viene ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono serie e Julia si sente in colpa… Un Altro Domani prosegue e, nella settimana dal 13 al 17 Marzo 2023, non mancheranno i colpi di scena. In particolare Leo farà una bella dichiarazione d’amore a Julia ma successivamente le cose non faranno che degenerare, fino ad arrivare ad un tragico Incidente che coinvolgerà Tirso. L’albergatore sarà in pericolo di vita e la Infante ne sarà sconvolta. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un Altro Domani: dove ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Undal 13 al 17: Tirso ha une viene ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono serie e Julia si sente in colpa… Unprosegue e, nella settimana dal 13 al 17, non mancheranno i colpi di scena. In particolare Leo farà una bella dichiarazione d’amore a Julia ma successivamente le cose non faranno che degenerare, fino ad arrivare ad un tragicoche coinvolgerà Tirso. L’albergatore sarà in pericolo di vita e la Infante ne sarà sconvolta. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un: dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : I fratelli #Berrettini avanzano entrambi al secondo turno del torneo di Acapulco. Entrambi con un ritiro degli avve… - albertomarti : RT @FiorinoLuca: I fratelli #Berrettini avanzano entrambi al secondo turno del torneo di Acapulco. Entrambi con un ritiro degli avversari.… - AlicePitera : @matteorenzi Vedi caro Matteo non fate altro che confermare quello che la stragrande maggioranza degli italiani ha… - hyunjinikigai : Vorrei svegliarmi domani e scoprire che è arrivato già il giorno della mia partenza per Parigi perché così come sto… - chiaram34733971 : @GrandeFratello Anche meno . Da un po’ che c è non fa altro che cucinare almeno ora ha una clip domani sera . E com… -