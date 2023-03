Ultime piogge, poi il tempo migliora con temperature in aumento (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il minimo depressionario responsabile del maltempo in area mediterranea si muove nuovamente verso nord determinando un veloce guasto del tempo nella giornata odierna e portando ancora qualche influenza sulla nostra regione anche nella giornata di giovedì. Da venerdì il suo graduale allontanamento verso sud-est determinerà un miglioramento del tempo più deciso. Guardiamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 1 marzo 2023 tempo Previsto: al mattino molte nubi su Appennino, pianure sino alle prime Prealpi con ancora residue aperture sull’Area Alpina. Precipitazioni possibili in questa fase solo sull’area sud-orientale o meridionale della regione. In giornata veloce estensione delle piogge verso Appennino e pianure sino alle ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il minimo depressionario responsabile del malin area mediterranea si muove nuovamente verso nord determinando un veloce guasto delnella giornata odierna e portando ancora qualche influenza sulla nostra regione anche nella giornata di giovedì. Da venerdì il suo graduale allontanamento verso sud-est determinerà unmento delpiù deciso. Guardiamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 1 marzo 2023Previsto: al mattino molte nubi su Appennino, pianure sino alle prime Prealpi con ancora residue aperture sull’Area Alpina. Precipitazioni possibili in questa fase solo sull’area sud-orientale o meridionale della regione. In giornata veloce estensione delleverso Appennino e pianure sino alle ...

