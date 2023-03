Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “A Bakhmut la battaglia più dura” (Di mercoledì 1 marzo 2023) ‘‘La battaglia più difficile è a Bakhmut e nelle battaglie che risultano fondamentali per difendere la città”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel videomessaggio diffuso via Telegram, durante il quale ha sottolineato che ”sta crescendo l’intensità dei combattimenti”. Zelensky ha denunciato anche oltre 30 attacchi russi nella regione di Kherson nel sud dell’Ucraina. I russi hanno colpito per otto volte nella notte il distretto di Nikopol con l’artiglieria pesante, colpendo quattro villaggi. Lo ha denunciato Mykola Lukashuk, capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. ”L’esercito russo ha attacco il distretto di Nikopol otto volte. Quattro comunità sono finite sotto il fuoco del nemico: Nikopolska, Marganetska, Myrivska e Chervonogrigorivska. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) ‘‘Lapiù difficile è ae nelle battaglie che risultano fondamentali per difendere la città”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrnel videomessaggio diffuso via Telegram,nte il quale ha sottolineato che ”sta crescendo l’intensità dei combattimenti”.ha denunciato anche oltre 30 attacchi russi nella regione di Kherson nel sud dell’. I russi hanno colpito per otto volte nella notte il distretto di Nikopol con l’artiglieria pesante, colpendo quattro villaggi. Lo ha denunciato Mykola Lukashuk, capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. ”L’esercito russo ha attacco il distretto di Nikopol otto volte. Quattro comunità sono finite sotto il fuoco del nemico: Nikopolska, Marganetska, Myrivska e Chervonogrigorivska. ...

