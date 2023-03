Ultime Notizie – TikTok, in Francia niente app in telefoni governo e Macron (Di mercoledì 1 marzo 2023) I telefoni di servizio dei membri del governo francese e del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron non hanno l’app TikTok. Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il portavoce del governo transalpino, Olivier Véran rispondendo a una domanda sulle eventuali misure contro il social network cinese dopo le decisioni degli Stati uniti, del Canada e delle istituzioni europee. “Il presidente della Repubblica, il primo ministro e i membri del governo dispongono di telefoni di servizio che in ogni modo non permettano l’installazione di social network. Nessun telefono professionale ha l’app TikTok o altri social network”, sottolinea Véran. “Nei ministeri come la Difesa o l’Interno è stato già chiesto che sui ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Idi servizio dei membri delfrancese e del presidente della Repubblica, Emmanuelnon hanno l’app. Ad affermarlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il portavoce deltransalpino, Olivier Véran rispondendo a una domanda sulle eventuali misure contro il social network cinese dopo le decisioni degli Stati uniti, del Canada e delle istituzioni europee. “Il presidente della Repubblica, il primo ministro e i membri deldispongono didi servizio che in ogni modo non permettano l’installazione di social network. Nessun telefono professionale ha l’appo altri social network”, sottolinea Véran. “Nei ministeri come la Difesa o l’Interno è stato già chiesto che sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Il ‘Bacio’ tra Venere e Giove illumina il cielo di marzo: oggi e domani l’allineamento visibile a occhio nudo - Istriano4reel : RT @TeaTeaser: ULTIME NOTIZIE - Enorme incendio nell'impianto di riciclaggio di Xalostoc a Ecatepeque de Morelos, in Messico. Forse sarò '… - 10Innamorato : RT @GiuliaLoglisci_: ??In merito alle ultime notizie che vedono l’#Inter intenzionata a costruire il nuovo impianto sportivo nella zona di A… - NotReppecca : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - acmattiam : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago -