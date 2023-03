Ultime Notizie – ‘Tecnologia solidale’, le start-up che fanno bene il bene (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Ci sono persone che usano la tecnologia per migliorare la vita degli altri. Lo fanno creando start-up che fanno bene il bene, per sé e per tutti. È una foresta che cresce senza far rumore. È un mondo da conoscere e da imitare”. Antonio Palmieri, ex deputato di Forza Italia e per vari lustri ‘regista’ delle iniziative Internet e social del movimento azzurro, ora fondatore e presidente della Fondazione ‘Pensiero solido’, presenta così il suo nuovo libro, “Tecnologia solidale. Donne e uomini che cambiano in meglio il presente“. Volume che verrà presentato domani alle 18.30 a Roma alla stazione Tiburtina, presso Living Lab, Casa delle tecnologie emergenti. A promuovere l’incontro ‘Passo civico’, ‘Cuore digitale e il centro studi ‘La Parabola’. “I nomi delle tre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Ci sono persone che usano la tecnologia per migliorare la vita degli altri. Locreando-up cheil, per sé e per tutti. È una foresta che cresce senza far rumore. È un mondo da conoscere e da imitare”. Antonio Palmieri, ex deputato di Forza Italia e per vari lustri ‘regista’ delle iniziative Internet e social del movimento azzurro, ora fondatore e presidente della Fondazione ‘Pensiero solido’, presenta così il suo nuovo libro, “Tecnologia solidale. Donne e uomini che cambiano in meglio il presente“. Volume che verrà presentato domani alle 18.30 a Roma alla stazione Tiburtina, presso Living Lab, Casa delle tecnologie emergenti. A promuovere l’incontro ‘Passo civico’, ‘Cuore digitale e il centro studi ‘La Parabola’. “I nomi delle tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSardegna : Comandini segretario Pd in pectore, ultime verifiche su voti. Esito in bilico con partito spaccato in due #ANSA - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Comandini segretario Pd in pectore, ultime verifiche su voti - Sardegna - Leggi tutto --> - LaCnews24 : Verso Cosenza-Reggina: le ultime notizie e le probabili formazioni in campo stasera - corgiallorosso : #RomaJuventus a #Maresca: l’ultima vittoria nel 2020. Al VAR Aureliano - TuttoASRoma : ROMA-JUVENTUS Arbitra Maresca -