Ultime Notizie Serie A | le designazioni arbitrali e le decisioni del giudice sportiva

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 1 MARZO Lite Mourinho-Serra, il quarto uomo non ha attivato l’audio Mancherebbe la registrazione del litigio tra Mourinho e il quarto uomo Serra, che è costato il rosso e la squalifica dello Special One Ledelsportivo: Mourinho squalificato per due giornate Gli squalificati per la prossima giornata diA: due giornate per Mario Rui e Jose Mourinho.A, leper la prossima giornata Leper la prossima giornata: Pairetto arbitrerà Napoli-Lazio, Roma-Juve a Maresca Lazio, Luis Alberto sempre più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... usatyugosan : RT @ale_garotta: Le ultime notizie di #volleymercato dalla Russia: la @vldinamo conferma Goncharova, Romanova e Podkopaeva, e ingaggia Popo… - BurgisRic : RT @cattivamamy: Ultime notizie a Bologna NEVICA. - bizcommunityit : BORSE ULTIME NOTIZIE: risparmio gestito più italiano dopo la blindatura di Anima Holding. #banche in rally #sgr - CorriereCitta : «Capezzoletta mia», street art a Montesacro: il ‘romanticismo’ romano diventa virale - lukogene : RT @LennyBusker3: ***tweet veloce cumulativo sulle ultime notizie*** *Lukashenko in Cina* date le indiscrezioni sulle nomine al Congresso… -

La procura Figc ha aperto un'inchiesta sul caso - . Dopo la lite di ieri pomeriggio allo Zini di Cremona tra il tecnico della Roma e il quarto uomo, ecco i primi strascichi: la procura ha fatto sapere ...Il capo della milizia privata Yevgeny Prigozhin, in un mesaggio video, parla della 'resistenza accanita' degli ucraini nella città del Donbass. Le autorità ucraine, intanto, respingono le accuse ...Una sparatoria in pieno giorno su un tram affollato a Utrecht fa precipitare l' Olanda nel terrore. Tre morti e cinque feriti, alcuni in gravi condizioni, hanno fatto temere al piccolo Paese di essere ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Lo afferma Federsanità in una nota sottolineando che "le aziende sanitarie hanno dimostrato straordinaria capacità di risposta in situazioni difficili negli ultimi due anni, senza mai far venir meno ...Si sta cercando di ricostruire le ultime ore del cinquantenne. Capire se fosse da solo poco prima di morire. Il decesso salirebbe tra l'una e le tre della notte del 19 febbraio. Il corpo è stato ...