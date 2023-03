Ultime Notizie Serie A: arbitro 18enne aggredito a Genova, caso maglie dopo Juve-Torino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 1 MARZO Calcio giovanile, arbitro 18enne aggredito da un dirigente E’ successo a Genova durante una partita di calcio giovanile, dove un arbitro è stato aggredito a calci e pugni da un dirigente. Juve-Torino, derby e caso maglie al termine della partita Ai tifosi granata non è andata giù la scena visto al termine della partita con l’abbraccio tra Sanabria e Chiesa, oltre allo scambio di maglie tra Pogba e Bayeye. caso Juve, anche i dirigenti fanno ricorso al CONI: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 1 MARZO Calcio giovanile,da un dirigente E’ successo adurante una partita di calcio giovanile, dove unè statoa calci e pugni da un dirigente., derby eal termine della partita Ai tifosi granata non è andata giù la scena visto al termine della partita con l’abbraccio tra Sanabria e Chiesa, oltre allo scambio ditra Pogba e Bayeye., anche i dirigenti fanno ricorso al CONI: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Il ‘Bacio’ tra Venere e Giove illumina il cielo di marzo: oggi e domani l’allineamento visibile a occhio nudo - Istriano4reel : RT @TeaTeaser: ULTIME NOTIZIE - Enorme incendio nell'impianto di riciclaggio di Xalostoc a Ecatepeque de Morelos, in Messico. Forse sarò '… - 10Innamorato : RT @GiuliaLoglisci_: ??In merito alle ultime notizie che vedono l’#Inter intenzionata a costruire il nuovo impianto sportivo nella zona di A… - NotReppecca : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - acmattiam : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago -