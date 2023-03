Ultime Notizie Roma del 01-03-2023 ore 20:10 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in in primo piano sono tra le 40 e le 60 ma forse molte di più le vittime a seguito dello scontro frontale più di 130 i feriti mi fate avvenuto tra un treno passeggeri a un convoglio merci che vediamo ad alta velocità sapendo della riva dell’altro in seguito allo scontro violentissimo due carote hanno preso fuoco il numero imprecisato di viaggiatori sono rimasti intrappolati il capostazione è stato arrestato complessivamente sul treno passeggeri guardavano circa 300 per molti studenti universitari che tornavano a Salonicco dopo un fine settimana prolungato causa del carnevale in Grecia compito in Ucraina 24 ore l’altro Attenzione La guerra dei droni sconfina in Russia colpita ieri da una serie di attacchi a infrastrutture energetiche nella ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in in primo piano sono tra le 40 e le 60 ma forse molte di più le vittime a seguito dello scontro frontale più di 130 i feriti mi fate avvenuto tra un treno passeggeri a un convoglio merci che vediamo ad alta velocità sapendo della riva dell’altro in seguito allo scontro violentissimo due carote hanno preso fuoco il numero imprecisato di viaggiatori sono rimasti intrappolati il capostazione è stato arrestato complessivamente sul treno passeggeri guardavano circa 300 per molti studenti universitari che tornavano a Salonicco dopo un fine settimana prolungato causa del carnevale in Grecia compito in Ucraina 24 ore l’altro Attenzione La guerra dei droni sconfina in Russia colpita ieri da una serie di attacchi a infrastrutture energetiche nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... outsider1899 : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - sabanabuey : RT @TeaTeaser: ULTIME NOTIZIE - Enorme incendio nell'impianto di riciclaggio di Xalostoc a Ecatepeque de Morelos, in Messico. Forse sarò '… - GiuliaLoglisci_ : ??In merito alle ultime notizie che vedono l’#Inter intenzionata a costruire il nuovo impianto sportivo nella zona d… - corgiallorosso : #RomaJuve, pochissimi biglietti disponibili. Già quasi 50 mila per la sfida con la #RealSociedad - corgiallorosso : #Mourinho, futuro sempre più incerto a #Roma: cresce la distanza con #Pinto -