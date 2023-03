Ultime Notizie Roma del 01-03-2023 ore 19:10 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara il bilancio delle vittime dopo lo scontro frontale tra un treno passeggeri non è più venuto nella notte in Grecia il Ministro dei Trasporti ha detto che non si conosce ancora il numero esatto delle vittime i feriti ricoverati negli ospedali sono circa 70 di cui sei in terapia intensiva secondo la TV pubblica sarebbero tra 50 e 60 i dispetti Ma secondo alcune fonti sarebbero più di 130 il capostazione è stato arrestato nell’ambito dell’indagine secondo il racconto di un giornalista greco della BBC i treni viaggiano una grande velocità perché non sapevano che l’altro stesse arrivando e l’impatto è stato così grave che non è rimasto nulla delle prime due carrozze le squadre di soccorso stanno ora cercando di spostare I rottami tanti gli studenti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara il bilancio delle vittime dopo lo scontro frontale tra un treno passeggeri non è più venuto nella notte in Grecia il Ministro dei Trasporti ha detto che non si conosce ancora il numero esatto delle vittime i feriti ricoverati negli ospedali sono circa 70 di cui sei in terapia intensiva secondo la TV pubblica sarebbero tra 50 e 60 i dispetti Ma secondo alcune fonti sarebbero più di 130 il capostazione è stato arrestato nell’ambito dell’indagine secondo il racconto di un giornalista greco della BBC i treni viaggiano una grande velocità perché non sapevano che l’altro stesse arrivando e l’impatto è stato così grave che non è rimasto nulla delle prime due carrozze le squadre di soccorso stanno ora cercando di spostare I rottami tanti gli studenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianmarcoDaria : ??? #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago [… - DomedaSun : RT @GiuseppePrada1: Ucraina ultime notizie. Mosca, bloccato attacco di droni in Crimea. Kiev, nel mar Nero 5 portamissili russe @sole24ore… - Truemilanista21 : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - intheclouds_25 : In #Italia noi #giovani, non contiamo nulla. E le ultime tragiche notizie di #suicidi collegati allo #studio o stra… - Ste_Gualdoni : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago -