Ultime Notizie Roma del 01-03-2023 ore 18:10 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno lo scontro tra treni in Grecia e un'apertura sono tra le 40 e li 60 ma forse molte di più le vittime a seguito dello scontro frontale più di 130 i feriti mi fate avvenuto tra un treno passeggeri a un convoglio merci che viaggiano a velocità non sapendo della riva dell'altro in seguito allo scontro violentissimo due carote hanno preso fuoco il numero imprecisato di viaggiatori sono rimasti intrappolati il capostazione è stato arrestato complessivamente sul treno passeggeri guardavano circa 3 persone molti studenti universitari che tornavano a Salonicco dopo un fine settimana prolungato causa del carnevale in Grecia in Ucraina 24 ore e l'altro Attenzione La guerra dei droni sconfina in Russia colpita ieri da di attacchi a infrastrutture energetiche nella notte registrati diversi esplosioni in ...

