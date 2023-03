Ultime Notizie Roma del 01-03-2023 ore 09:10 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio almeno 32 persone sono morte 85 sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un treno merci o passeggeri è venuto ieri sera in Grecia sulla tratta tra Atene e Salonicco lo rendono noto i vigili del fuoco apre oggi a Crotone la camera ardente per le vittime del naufragio della Barca carica di migranti avvenuto domenica davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro nel crotonese le vittime accertate sono al momento 66 e la guardia costiera intervenuta a seguito di dubbi sollevati dalla l’efficacia della catena di soccorso seguita da fronte e dalle parole del Ministro dell’Interno piantedosi a precisare che l’imbarcazione non ha chiesto aiuto il capo della procura Giuseppe capoccia confermato l’inchiesta avviata riguarda il naufragio e non so perché comunque ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)dailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio almeno 32 persone sono morte 85 sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un treno merci o passeggeri è venuto ieri sera in Grecia sulla tratta tra Atene e Salonicco lo rendono noto i vigili del fuoco apre oggi a Crotone la camera ardente per le vittime del naufragio della Barca carica di migranti avvenuto domenica davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro nel crotonese le vittime accertate sono al momento 66 e la guardia costiera intervenuta a seguito di dubbi sollevati dalla l’efficacia della catena di soccorso seguita da fronte e dalle parole del Ministro dell’Interno piantedosi a precisare che l’imbarcazione non ha chiesto aiuto il capo della procura Giuseppe capoccia confermato l’inchiesta avviata riguarda il naufragio e non so perché comunque ...

