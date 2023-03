Ultime Notizie Roma del 01-03-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 marzo 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un incidente ferroviario in Grecia ha provocato la morte di almeno 32 persone e il ferimento di altre 85 diverse delle quali sono in gravi condizioni Nello scontro sono rimasti coinvolti un treno merci non ho passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco seconda media greci si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto sono stati mobilitati circa 150 Vigili del Fuoco e 40 ambulanze i vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono da Nadia dopo lo scontro uno dei vagoni del convoglio passeggeri ha preso fuoco diverse persone sarebbero rimaste intrappolate la guerra in Ucraina aggiunge il pre 171 esimo giorno l’allarme aereo è scattato nuovamente martedì sera in diverse zone del Ucraina anche a Kiev e le sirene hanno suonato nelle ...