Ultime Notizie – Palazzo Chigi, dal 6 marzo Mario Sechi capo ufficio stampa (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che, a partire dal prossimo 6 marzo, sarà effettiva la nomina di Mario Sechi quale capo dell'ufficio stampa e relazioni con i media. Si legge in una nota di Palazzo Chigi.

