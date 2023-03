Ultime Notizie – Nigeria, Tinubu è il nuovo presidente (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il candidato del partito governativo All Progressives Congress (Apc), Bola Ahmed Tinubu, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono svolte in Nigeria. Secondo i dati diffusi da Mahmood Yakubu, presidente della Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec), Tinubu ha ottenuto 8,7 milioni di preferenze nel voto del 25 e 26 febbraio. Il principale candidato del Partito democratico popolare (Pdp) all’opposizione, Atiku Abubakar, ha ricevuto 6,9 milioni di voti mentre il candidato del Partito laburista (Lp) Peter Obi ha ottenuto 6,1 milioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il candidato del partito governativo All Progressives Congress (Apc), Bola Ahmed, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono svolte in. Secondo i dati diffusi da Mahmood Yakubu,della Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec),ha ottenuto 8,7 milioni di preferenze nel voto del 25 e 26 febbraio. Il principale candidato del Partito democratico popolare (Pdp) all’opposizione, Atiku Abubakar, ha ricevuto 6,9 milioni di voti mentre il candidato del Partito laburista (Lp) Peter Obi ha ottenuto 6,1 milioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

