Ultime Notizie – Naufragio migranti, Salvini: “Queste partenze sono morti annunciate” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Se uno non si fida di Frontex allora chiudiamo baracca e burattini, io non arrivo a fare polemica politica sui morti, sulla pelle degli altri. Posso solo pregare per questi 67 morti, io lavoro per cercare di fermare Queste partenze che sono morti annunciate”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a una iniziativa della Fondazione Einaudi sulla Giustizia sul Naufragio di Crotone. “Solo pensare che il ministro dei Trasporti che è un papà abbia non solo detto ma anche solo pensato di non intervenire è un oltraggio: chi vuole fare polemiche, far politica su questo, lasci in pace pezzi dello Stato, la Guardia costiera. Se uno non è avvisato non interviene, se è avvisato a cose avvenute fa il possibile. Prima della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Se uno non si fida di Frontex allora chiudiamo baracca e burattini, io non arrivo a fare polemica politica sui, sulla pelle degli altri. Posso solo pregare per questi 67, io lavoro per cercare di fermareche”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, intervenendo a una iniziativa della Fondazione Einaudi sulla Giustizia suldi Crotone. “Solo pensare che il ministro dei Trasporti che è un papà abbia non solo detto ma anche solo pensato di non intervenire è un oltraggio: chi vuole fare polemiche, far politica su questo, lasci in pace pezzi dello Stato, la Guardia costiera. Se uno non è avvisato non interviene, se è avvisato a cose avvenute fa il possibile. Prima della ...

