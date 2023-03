Ultime Notizie – Naufragio migranti, Salvini: “Guardia costiera avvisata dopo disastro” – Video (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Non c’è stata nessuna richiesta di soccorso alla Guardia costiera fino a disastro avvenuto”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a una iniziativa della Fondazione Einaudi sulla Giustizia sul Naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato la morte di oltre 60 migranti. “Solo pensare che il ministro dei Trasporti che è un papà abbia non solo detto ma anche solo pensato di non intervenire è un oltraggio: chi vuole fare polemiche, far politica su questo, lasci in pace pezzi dello Stato, la Guardia costiera. Se uno non è avvisato non interviene, se è avvisato a cose avvenute fa il possibile. Prima della strage nessuno è stato avvisato”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Non c’è stata nessuna richiesta di soccorso allafino aavvenuto”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, intervenendo a una iniziativa della Fondazione Einaudi sulla Giustizia suldi Steccato di Cutro che ha provocato la morte di oltre 60. “Solo pensare che il ministro dei Trasporti che è un papà abbia non solo detto ma anche solo pensato di non intervenire è un oltraggio: chi vuole fare polemiche, far politica su questo, lasci in pace pezzi dello Stato, la. Se uno non è avvisato non interviene, se è avvisato a cose avvenute fa il possibile. Prima della strage nessuno è stato avvisato”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (01/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - Matteo_Vergani_ : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - andreamusso97 : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - leonzan75 : RT @GuarroPas: #Inter, in merito alle ultime notizie circolate su #SanSiro Dalla pagina Facebook del comune di #Assago - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI Real Sociedad-Roma: dalle 16 di giovedì in vendita i tagliandi (C.U.) -